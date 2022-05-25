Зеленский ответил на петицию о введении визового режима с Россией

Зеленский ответил на петицию о введении визового режима с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении визового режима с Россией.

Украинский лидер поручил Кабинету Министров решить этот вопрос.

Об этом говорится в ответе президента Украины на петицию "Создать визовый режим для граждан Российской Федерации".

"На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного премьер-министру Украины Денису Шмыгалю направлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", – ответил Владимир Зеленский.

Отметим, что петицию о визовом режиме с Россией еще 11 февраля обнародовал Никита Мазура. В начале мая она набрала нужное количество голосов.

В тексте петиции говорится, чтобы ввести визовый режим для граждан РФ, пытающихся въехать на территорию Украины.

Напомним, еще 23 февраля за день до полномасштабного вторжения России на территорию Украины Зеленский сообщал, что Украина планирует ввести визы для россиян.

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