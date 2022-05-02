Зеленский ответил на упреки РФ о том, что государство-оккупант якобы воюет с Западом и НАТО

Россия воюет не с НАТО или с коллективным Западом, а с Украиной.

А заявления российских чиновников о якобы войне с западными государствами – это все направлено на внутреннего потребителя.

Об этом президент Зеленский сказал во время общения с журналистом греческого общественного вещателя ΕRΤ.

"Очень выгодно сегодня России говорить, от них идут такие сигналы, что Россия воюет со странами НАТО или Соединенными Штатами Америки. Потому что мы даем отпор армии Российской Федерации, они это делают для своего внутреннего потребителя, информационно они это делают, чтобы показать, что Россия очень крепка и она воюет со всем Западом, именно для этого, чтобы опять-таки бить по тому, что Украина не является субъектом. Мы точно не воюем и не воевали с российским народом. Мы воюем против российской армии и на нашей территории. Я думаю, что ответ, если не думать сложных каких-то вещей, геополитических, нового распределения мира, ответ, честно говоря, достаточно прост: посмотрите, кто погибает на этой войне? Украинцы, украинские военные и российские военные. И тогда точно есть ответ, кто сегодня воюет. Воюет Украина с Россией. И где гибнут люди? На территории Украины, значит, Россия пришла к нам. Поэтому если не вникать в сложности о войне, разделе, кто главный из империй - Запад, Соединенные Штаты или философия Китая, или рынки Российской Федерации, или арабский мир, за кого будет Индия, за кого будет Пакистан. Если об этом все не думать, а просто посмотреть на карту боя, то вы увидите, кто сражается, кто погибает и за что кто погибает и на какой земле. Вот здесь и есть ответ", – подчеркнул президент Украины.

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