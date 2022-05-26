Зеленский ответил на заявление экс-госсекретаря США, что Киев должен пойти на уступки РФ

Президент напомнил Киссинджеру, как в 1938 году его семья спасалась из нацистской Германии. И от него тогда не слышали, что надо якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними.

Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И несмотря на построенные русским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 мая.

"Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", — сказал президент.

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Кстати, как отметил Зеленский, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними.

Отметим, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки. Такое заявление он сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Киссинджера, "переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал об ударе в спину от пророссийских лоббистов в Европе.

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