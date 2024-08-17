Зеленский ответил, пошла ли по плану операция на Курщине

Президент заверил, что операция в Курщине продолжается так, как и было задумано.

Вечером, 17 июля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

За сегодняшний день президент заслушал уже несколько докладов главкома ВСУ Сырского.

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"Всегда первостепенное внимание – фронтовым направлениям. Прежде всего Донбассе. Больше всего российских штурмов именно там", – отметил глава государства.

Также сегодня генерал Сырский докладывал о продолжении нашего движения в Курской области.

"Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее. Я хочу поблагодарить каждого воина, который это обеспечивает: всех солдат, сержантов и командиров", — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил каждого подразделения, которое пополняет украинский обменный фонд за счет новых российских военных пленных. Это ведь приближает освобождение наших военных, наших гражданских из плена.

Обмены

"Очень важно, что на этой неделе произошла перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов. Присоединились на равных с ГУР СБУ, МВД, Вооруженные Силы, Служба внешней разведки. Будет уже усилено присутствие инфраструктуры омбудсмена в областях Украины, чтобы всюду проходила прозрачная и качественная работа с родными пленных, с общественными активистами, которые готовы помогать. И это наш несомненный приоритет – один из десяти пунктов Формулы мира. И мы обязательно сделаем все, чтобы Украина получила справедливый мир. Все наши люди, все наши громады", – подчеркнул глава государства.

Ранее президент Зеленский раскрыл детали тайного разговора с главнокомандующим ВСУ.

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