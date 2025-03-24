Зеленский ответил, повлияла ли пауза в разведданных США на Курскую операцию

Западные медиа утверждают, что пауза в предоставлении разведданных США ослабила украинские войска. Что об этом говорит Зеленский?
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, повлияла ли приостановка предоставления разведданных от США на операцию ВСУ в Курской области.
Об этом глава государства сказал изданию Time.
Авторы статьи указали, что пауза в предоставлении разведывательных данных ослабила украинские войска на поле боя. Без доступа к данным из американских спутников они лишились возможности обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате у Украины было меньше времени для предупреждения гражданских и военных о приближении авиаудара.
Отмечается, что самым ощутимым это влияние было в Курской области, где россияне быстро продвинулись вперед. Однако Зеленский отказался возлагать вину на администрацию президента США Дональда Трампа.
"Это не связано. Не поймите меня неправильно. Моральный дух всегда зависит от того, стоят ли ваши партнеры рядом с вами. Но я бы не сказал, что это замораживание повлияло на операцию в Курске", – высказался президент Украины.
Напомним, ранее заместитель командира 3-й ОШБр (ныне – Третий армейский корпус) Максим Жорин объяснил, ощутима ли на фронте пауза в помощи от США.
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