Зеленский ответил, повлияла ли пауза в разведданных США на Курскую операцию

Западные медиа утверждают, что пауза в предоставлении разведданных США ослабила украинские войска. Что об этом говорит Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, повлияла ли приостановка предоставления разведданных от США на операцию ВСУ в Курской области.

Об этом глава государства сказал изданию Time.

Авторы статьи указали, что пауза в предоставлении разведывательных данных ослабила украинские войска на поле боя. Без доступа к данным из американских спутников они лишились возможности обнаруживать приближение российских бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате у Украины было меньше времени для предупреждения гражданских и военных о приближении авиаудара.

Отмечается, что самым ощутимым это влияние было в Курской области, где россияне быстро продвинулись вперед. Однако Зеленский отказался возлагать вину на администрацию президента США Дональда Трампа.

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"Это не связано. Не поймите меня неправильно. Моральный дух всегда зависит от того, стоят ли ваши партнеры рядом с вами. Но я бы не сказал, что это замораживание повлияло на операцию в Курске", – высказался президент Украины.

Напомним, ранее заместитель командира 3-й ОШБр (ныне – Третий армейский корпус) Максим Жорин объяснил, ощутима ли на фронте пауза в помощи от США.