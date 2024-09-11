Зеленский ответил, применила ли уже Россия иранские ракеты

Президент пока не может подтвердить применение россиянами иранских ракет по Украине.

Президент Владимир Зеленский получил информацию о том, что Иран передал России ракеты, однако данных, что эти ракеты уже были использованы для ударов по Украине, пока нет.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

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"По иранским ракетам. Мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-либо деталей по количеству. Возможно, мы видели немного больше, чем есть открытой информации. От партнеров. Я получил эту информацию на уровне разведок от партнеров. Я не могу пока подтвердить применение этих ракет", – говорит глава государства.

Он заявил, что сможет подтвердить только в том случае, если появятся доказательства – обломки этих ракет.

"Я это смогу подтвердить, когда будут доказательства, как это было с Северной Кореей – и относительно ракет и артиллерийских снарядов. Здесь мы пока знаем об использовании большого количества иранских дронов. Насчет применения иранских ракет деталей пока других нет", – добавил Зеленский.

Также он подтвердил, что РФ производит "Шахеды" уже на собственной территории.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты.

Эксперт Александр Коваленко отметил, что у иранских ракет лучшее качество, чем те, которые Россия получила от Северной Кореи, и они могут иметь более высокую точность.

В свою очередь иранская миссия при ООН официально отрицала, что Тегеран поставляет свои баллистические ракеты в РФ.

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