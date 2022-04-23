Зеленский ответил, продолжатся ли переговоры между Украиной и Россией в Турции

Зеленский ответил, продолжатся ли переговоры между Украиной и Россией в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский высказался, от чего зависит, будут ли переговоры между украинской и российской стороной на территории Турции.

Глава государства ответил, что это зависит от президента страны-агрессора Владимира Путина. По словам Зеленского, встречи между украинской и российской переговорными группами должны быть предметными, иначе в них нет смысла.

Об этом он сказал 23 апреля на пресс-конференции в Киевском метрополитене, на которую собрались украинские и иностранные журналисты.

"Продолжатся ли переговоры в Турции? Это вопрос к другому Владимиру... Владимировичу. От желания того Владимира Владимировича (Путина - прим.) очень сильно зависит встреча наших групп.

Потому что просто так встречаться... Мы, конечно, любим Турцию, но у нас война. Сейчас не до отдыха и точно не до курортов, и точно у нас нет такого настроения", - рассказал глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вера в результативность переговоров с РФ с каждым днем теряется.

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