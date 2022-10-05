Зеленский ответил Путину: не нужны лекции по "альтернативной истории" и политинформации

Президент Украины отметил, что украинцы знают, что они на своей земле и нам не нужны ежедневные лекции по "альтернативной истории" и политинформации. Российские власти до сих пор не могут объяснить своим гражданам, зачем им нужна эта война, мобилизация и уничтожение перспектив.

Об этом 5 октября во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

"Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-нибудь другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранский Shahed, которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь. Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли. Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что украинцам не нужны ежедневные лекции Путина по "альтернативной истории".

"Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день — то на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ. Украинцы знают, за что воюют, и все больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну", — пояснил украинский президент.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что причиной войны стали попытки Украины и Запада "разорвать историю на части", поскольку в его фантазиях украинские территории когда-то были "российскими".

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