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Зеленский ответил, считает ли до сих пор, что Украина может победить военным путем

Зеленский ответил, считает ли до сих пор, что Украина может победить военным путем

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Зеленский считает, что Украина все еще может одержать победу на фронте, но это зависит от помощи партнеров.

Президент Владимир Зеленский все еще считает возможным победу Украины в войне по военному плану.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News.

"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, сколько. Я думаю, что это слишком. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, это будет тяжело. Это будет долго. Дольше, чем может быть", – отметил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, кто будет присутствовать на предстоящих переговорах.

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