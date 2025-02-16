Зеленский ответил, считает ли до сих пор, что Украина может победить военным путем

Зеленский считает, что Украина все еще может одержать победу на фронте, но это зависит от помощи партнеров.

Президент Владимир Зеленский все еще считает возможным победу Украины в войне по военному плану.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News.

"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, сколько. Я думаю, что это слишком. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, это будет тяжело. Это будет долго. Дольше, чем может быть", – отметил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, кто будет присутствовать на предстоящих переговорах.

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