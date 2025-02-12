Зеленский ответил, сколько людей в месяц мобилизовали в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая большая мобилизация в Украине была в прошлом году - 30 000 человек в месяц.

Об этом президент рассказал в интервью The Economist.

"Я не знаю, кто поднимает вопрос об этих 500 000 - какие-то военные из Украины, из Европы, из США, много советников. Если ты хороший советник, ты идешь на передовую и воюешь. Я так думаю. В медиа очень много говорят о том, как воевать, сколько людей надо мобилизовать и так далее", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что самая большая мобилизация в Украине была в прошлом году - 30 000 человек в месяц. В то же время Россия мобилизует 45 000 человек ежемесячно.

"Итак, самая большая мобилизация была в прошлом году - 30 000 в месяц. Это, по моему мнению, было много. Да, это был вопрос от военных, от генералов, что они сделали, что Украина мобилизовала - 30 000 в месяц", — отметил президент.

По его словам, Россия имеет армию численностью 1,5-1,9 миллиона человек, что в два раза больше украинской. Он добавил, что Россия имеет те же самые проблемы на фронте, что и Украина.

"И у них те же самые проблемы. В некоторых направлениях, где мы имеем сложности, например, 60% или 50% или 70% в бригаде - да, у них то же самое. У них те же проблемы, те же вопросы, те же вызовы", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский объяснил, почему Путин хочет затянуть войну.

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