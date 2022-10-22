Зеленский ответил, смогут ли Украина и РФ вернуться к довоенным отношениям: "Они унесли много жизней"

Глава государства Владимир Зеленский считает, что украинское общество не вернется к довоенным отношениям с гражданами страны-агрессорки России.

Об этом глава государства рассказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Я считаю, что в России обязательно будет руководство, с которым в том или ином формате Украина будет общаться, но при условии, что не будет войны и ультиматима, а будет диалог, уважение к нашему суверенитету, нашей нации, нашему государству". В таких условиях обычно будет общение", — подчеркнул глава государства.

На вопрос, когда украинские начнут общаться с россиянами, Зеленский ответил, что этого никто не знает. Украина платит слишком большую цену в этой войне.

"Будет ли возвращение отношений, которые были до этой войны? Уверен, что нет. Они унесли много жизней. Общество это им уже не простит. Географически мы – соседи, но политически после того, как вернут наши территории. От этого – они или мы вернем территории — также будет зависеть уровень отношений.И какой ценой мы вернули свои земли.От цены зависят и будущие отношения.Поэтому политические отношения будут, а обществу мы не должны диктовать, как относиться к другому, чьи граждане хотят стереть с лица земли.Это невозможно "Это будет выбор нашего общества . Когда после такого общества начнут коммуникировать — никто не знает", — добавил он.

Вероятность встречи Зеленского и Путина

С начала полномасштабного вторжения России турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание взять на себя посредническую роль. Неоднократно Анкара заявляла о необходимости перемирия между Россией и Украиной. Глава Мевлют Чавушоглу отмечает, что речь не идет о мире с принуждением Украины к территориальным уступкам.

Представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что пока нет предпосылок для встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента-диктатора РФ Владимира Путина.

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