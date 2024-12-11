Зеленский ответил, согласен ли на отказ от территорий в обмен на мир

По словам президента, если военных сил для решения некоторых вопросов будет недостаточно, то эти вопросы нужно решать дипломатически. Однако юридически признавать оккупированные территории российскими он не будет.

Украина не может юридически признать свои территории, оккупированные Россией, российскими.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для СBN.

Зеленский опасается, что этот вопрос раскалывает украинское общество.

"Мы не можем и по Конституции Украины, и внутренне – это раскол для украинского общества. Самое сильное наше оружие во время полномасштабного вторжения – это единство. Самое сильное наше оружие – это наши люди и их единство. Поэтому нельзя играть вещами, которые раскалывают общество", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, если бы Украина получила достаточное количество средств, техники от партнеров, то быстрее могла бы давить на поле боя. Если таких сил недостаточно – то "какие-то вопросы" можно решать дипломатически, говорит президент.

"Но признавать оккупированные территории частью России юридически мы не будем. Если мы признаем те или иные территории юридически российскими – это значит, что мы простили Россию. Значит мир дал России эту возможность – и это очень плохой пример для других таких рисков в будущем в других уголках мира. Поэтому юридически это невозможно. Но дипломатически нужно достигать своих целей. А цели – это устойчивый мир и более быстрый для Украины", – подытожил Владимир Зеленский.

Ранее президент Зеленский прокомментировал идею снижения призывного возраста украинцев.

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