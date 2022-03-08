Зеленский отзывает украинских миротворцев со всего мира для отпора РФ

Высокопрофессиональные украинские военные со всех миссий в мире вернутся домой вместе с оборудованием.
Президент Владимир Зеленский отзывает украинских миротворцев из всех миссий в мире.
Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в Facebook.
"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев, высокопрофессиональных военных, из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления нашей армии в отпоре российской агрессии", — написал Сибига.
Также он обнародовал текст указа.
Отметим, что пресс-служба главы государства еще не опубликовала этот указ.
Ранее Владимир Зеленский попросил направить в Украину миротворческую миссию ООН.
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