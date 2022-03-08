Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зеленский отзывает украинских миротворцев со всего мира для отпора РФ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский отзывает украинских миротворцев со всего мира для отпора РФ

Высокопрофессиональные украинские военные со всех миссий в мире вернутся домой вместе с оборудованием.

Президент Владимир Зеленский отзывает украинских миротворцев из всех миссий в мире.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев, высокопрофессиональных военных, из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления нашей армии в отпоре российской агрессии", — написал Сибига.

Также он обнародовал текст указа.

©

Отметим, что пресс-служба главы государства еще не опубликовала этот указ.

Ранее Владимир Зеленский попросил направить в Украину миротворческую миссию ООН.

Шмыгаль призвал мир доставить на украинские АЭС миротворческие группы

Шмыгаль призвал мир доставить на украинские АЭС миротворческие группы

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация