Зеленский отзывает украинских миротворцев со всего мира для отпора РФ

Зеленский отзывает украинских миротворцев со всего мира для отпора РФ

Высокопрофессиональные украинские военные со всех миссий в мире вернутся домой вместе с оборудованием.

Президент Владимир Зеленский отзывает украинских миротворцев из всех миссий в мире.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев, высокопрофессиональных военных, из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления нашей армии в отпоре российской агрессии", — написал Сибига.

Также он обнародовал текст указа.