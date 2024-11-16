Зеленский озвучил ожидания от НАТО после привлечения армии КНДР к войне против Украины

Украина надеется на разрешение стран НАТО использовать западное дальнобойное оружие против военных целей на территории России.

Участие солдат КНДР в боевых действиях на стороне России стало расширением войны, которую против Украины сейчас ведут сразу две страны. Поэтому Украина надеется на действенную реакцию НАТО.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами высшего образования Колумбии.

"Это привлечение военных другого государства, то есть это уже не война России против Украины, это уже война России, а также северокорейской армии против украинской армии. Это расширение этой войны и втягивание второй страны в войну против Украины", — подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что даже поставки Ираном дронов-камикадзе, которые наносили ущерб украинской энергетике и убивали гражданских украинцев, было "другой историей", поскольку речь шла о поставках оружия, а не привлечении к боевым действиям армии другой страны.

"Это серьезная история. Две страны против нас, против Украины. И очень бы хотелось, чтобы НАТО от слов перешло к делам и усилило Украину. Мы бы очень хотели, чтобы нам дали возможность использовать дальнобойное оружие против военных целей на территории России", – подытожил глава государства.

Напомним, РФ собрала 50 тысяч российских и северокорейских военных для наступления в Курской области.

Северная Корея обещает поддерживать Россию в войне, пока та «не победит»

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