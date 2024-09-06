Зеленский озвучил потери РФ за месяц наступления ВСУ в Курской области

Российские войска в течение первой недели украинского наступления потеряли на территории Курской области примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Президент подчеркнул, что ВСУ удалось перевернуть игру.

"И вытесняем войну на территорию РФ благодаря нашему контрнаступлению. Сегодня мы контролируем территорию более чем в 1300 квадратных километрах в Курской области. Это включает в частности более сотни населенных пунктов", — добавил он.

По словам Зеленского, российские военные покинули значительную часть территории, когда увидели приближение украинских бойцов, другая часть была взята под контроль нашими силами в боях. "

"По состоянию на сегодняшний день в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли примерно 6 тысяч солдат убитыми и ранеными только в Курской области, а также десятки тысяч российских войск в других зонах боевых действий ", — отметил президент.

Напомним, Курская операция все еще имеет потенциальные дипломатические преимущества, даже если не все военные цели будут достигнуты.

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