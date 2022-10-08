Зеленский подчеркнул, что после войны Украину и Европу нужно вооружить, чтобы противостоять планам Кремля.

Владимир Зеленский озвучил пять шагов по защите от российской агрессии. Это – единство, демократия, независимость, оружие и наказание для агрессора.

Об этом президент Украины сказал во время своего выступления на Черногорском форуме безопасности.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия боится единства мира, а потому делает все возможное, чтобы посеять рознь между другими государствами. Также россияне не признают демократические выборы других народов, если РФ теряет влияние в том или ином государстве.

"Нынешние руководители России не признают результаты выборов и народных движений тогда, когда из-за них теряют влияние. И пытаются устроить перевороты или коррумпировать политический процесс тогда, когда выбирают для себя некую марионетку, которая будет представлять их интересы. Должны жестко этому противодействовать", — сказал президент. .

Зеленский подчеркнул, что еще одним важным шагом для противодействия агрессии РФ – это независимость. Мир должен стать независимым от российских энергоносителей и политического влияния.

Четвертый шаг – это оружие. После войны Украину и Европу нужно вооружить так, чтобы россияне боялись нападать на другие государства.

Также российское политическое руководство следует наказать за их преступления перед украинцами, ведь только тогда трагедия войны не повторится.

"Они совершили полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, потому что не верят, что мир сможет привлечь их к ответственности не только за преступление агрессии против суверенного государства, но и за любое преступление, которое только можно представить", — подчеркнул Зеленский.

План России в войне против Украины

Россия в ночь на 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территории Украины. Оккупанты ночью ракетами обстреляли мирные города Украины, а их войска двигались на наши территории сразу по нескольким направлениям.

Россияне планировали оккупировать Киев и назначить на основные должности своих людей. Вероятно, новым "президентом" Украины должен был стать беглец Виктор Янукович.

По данным руководителя военной разведки Кирилла Буданова, кум Путина Медведчук, вероятно, стал бы спикером Верховной Рады Украины.

Однако ВСУ свели на нет оккупационные фантазии диктатора РФ Путина.

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