Зеленский озвучил соотношение сил и личного состава на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

ВСУзначительно превосходят противника по количеству артиллерии, а с дронами FPV ситуация также складывается в пользу Украины.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 12 августа.

«Примерно на сегодня, артиллерия 1 к 2,4 в сторону противника. Дроны FPV — 1 к 1,4 в нашу пользу. Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров. Личный состав 1 к 3 в сторону противника по количеству», — сказал он.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что инженеры 3 Штурмовой бригады совместно с компанией Omnitech создали уникальный дрон с искусственным интеллектом- «Паук Допхин», который помогает уничтожать врагов на расстоянии более 50 км.