Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений — Подоляк

В Украине очень мощная сеть разведки и контрразведки, ликвидирующая ДРГ.

Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

Об этом 9 марта сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УП.

По его словам, иностранные партнеры говорят про всего две-три попытки.

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"Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и все такое", — сказал он.

Подоляк пояснил, что в Украине очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются.

"То есть мы понимаем все планы и по ним отрабатывают наши контрразведки. С точки зрения безопасности, я не могу говорить о некоторых вещах. Эти же риски никуда не исчезли", — сказал он.

Советник главы ОП добавил, западные разведки правильно говорят, что главная цель для президента РФ Владимира Путина – это был Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны.

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