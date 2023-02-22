Зеленский планирует посетить саммит НАТО в Вильнюсе: какие темы будут подниматься

Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично посетить Вильнюс в Литве. Там он будет участвовать в саммите НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в саммите НАТО, который пройдет в столице Литвы Вильнюсе.

Об этом в комментарии BNS сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта.

Одной из основных тем на саммите лидеров НАТО станет поддержка Украины. Отмечается, что речь будет идти о том, что как только закончится война, наше государство сразу станет членом Североатлантического альянса.

"Мы это планируем. Первое, что нам нужно, это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Надеемся его получить и надеемся, что кардинально изменили ситуацию, связанную с войной в Украине", — сказал Петр Бешта.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Литвы отреагировали на заявления российских политиков, чиновников и пропагандистов, заявляющих, что против "РФ воюет НАТО".

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