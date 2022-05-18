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Зеленский планирует продлить военное положение: законопроект зарегистрирован в парламенте

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Зеленский планирует продлить военное положение: законопроект зарегистрирован в парламенте

Фото: Associated Press

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока военного положения в Украине.

Инициатор продления военного положения президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

"Проект закона №7389 об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" зарегистрирован в парламенте 18 мая", – говорится в сообщении.

Пока текст документа на сайте ВР отсутствует. Законопроект получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.

ФОТО: сундуки / ©
ФОТО: сундуки

Следует отметить, 21 апреля 2022 года Верховная Рада приняла в целом закон "Об утверждении Указа "О продлении срока действия военного положения в Украине", который будет действовать до 25 мая.

О том, законно ли продолжать военное положение более трех раз, — читайте ЗДЕСЬ.

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