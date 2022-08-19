Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет помощи с уникальными ракетами, которые не может сбить ПВО России

Одна из главных новинок в этом пакете помощи от США – передача высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поручил предоставить Украине новый пакет помощи по безопасности на 775 млн долларов.
Об этом говорится в меморандуме президента США, опубликованном на сайте Белого дома.
Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену выделить Украине оборону поддержку на сумму до 775 млн долларов.
Соответствующая помощь предусматривает извлечение оружия и оборудования из запасов Министерства обороны США и передачу их Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет помощи.
"Высоко ценю предоставление очередного пакета военной помощи на $775 млн. Спасибо Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!", — написал Зеленский в Twitter.
Напомним, как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, в новый пакет помощи от США войдут :
- боеприпасы для HIMARS;
- 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов;
- 15 беспилотников ScanEagle;
- противолокационные ракеты HARM;
- 1000 тяжелых противотанковых ракет TOW;
- 1000 противотанковых комплексов Javelin и другие.
Следует отметить, что одна из главных новинок в этом пакете помощи от США – передача высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM. Это очень мощные ракеты, которые не могут сбивать российские системы ПВО.
AGM-88 HARM – американская противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в 1983 году. Применяется с самолетов. Впервые была использована американцами в Ливии в 1986 году.
HARM способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции, причем вычисляет их местонахождение, даже если РЛС была выключена.
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