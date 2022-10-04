Зеленский поблагодарил бригады ВСУ, особо отметив три героических подразделения

Глава государства выразил благодарность каждому и каждому, кто воюет и работает ради победы.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил героизм трех бригад.
Об этом украинский президент отметил в традиционном видеообращении поздно вечером 4 октября.
«Я благодарю каждого и каждого, кто воюет и работает ради нашей победы! мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Благодарю вас, ребята! И неизменно благодарю всех, кто помогает нашим защитникам защищать свободу", — отметил президент.
Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге.
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