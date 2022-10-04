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Зеленский поблагодарил бригады ВСУ, особо отметив три героических подразделения

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Зеленский поблагодарил бригады ВСУ, особо отметив три героических подразделения

Фото: Офис президента Украины

Глава государства выразил благодарность каждому и каждому, кто воюет и работает ради победы.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил героизм трех бригад.

Об этом украинский президент отметил в традиционном видеообращении поздно вечером 4 октября.

«Я благодарю каждого и каждого, кто воюет и работает ради нашей победы! мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Благодарю вас, ребята! И неизменно благодарю всех, кто помогает нашим защитникам защищать свободу", — отметил президент.

Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге.

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Дата публикации
Просмотры
859
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