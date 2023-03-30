Зеленский поблагодарил воинов за 400 дней обороны и анонсировал "активные действия, которые приблизят победу"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов ВСУ за 400 дней обороны нашего государства. Он также анонсировал подготовку к активным действиям, которые приблизят нашу победу.

Об этом он сказал 30 марта во время традиционного обращения к украинцам.

"Четыреста дней... Четыреста дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе - каждый и каждая, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую стойкость. Украина прошла самые страшные дни того февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия за этими словами... Мы прошли прошлую весну, которая изменила ход этой войны в пользу нашей обороны", - сказал президент.

400 дней войны: обращение Зеленского за 30 марта

Зеленский вспомнил освобождение северных областей, Харьковщины, Херсона и битву за Бахмут.

"Прошлым летом и осенью мы доказали, что весеннее освобождение наших северных областей не было случайностью. Битва за Киев, Чернигов, за Сумщину... Возвращение районов нашей Харьковщины, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса в целом - это героизм украинцев, который миру не забыть. Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы. В чем сила Украины? Если намерения твои - добрые, весь мир будет на твоей стороне, тебе будет помогать", - подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил тех, кто в мире поддерживает Украину и подчеркнул, что наше государство базируется на правилах человечности, уважения и мира. Вот поэтому Украина и победит.

"Я благодарю всех наших солдат и матросов, всех наших сержантов и старшин, всех наших офицеров и генералов. Я благодарю каждого и каждую, кто держит этот фронт - фронт защиты лучшего, что есть у человечества. Фронт защиты лучшего, что есть у нас с вами, - нашей Украины. Единой, несокрушимой и навсегда свободной. Я благодарю всех, кто сейчас в бою! Спасибо каждому и каждой, кто сражается так, чтобы защитить и себя, и тех побратимов, которые на соседних позициях! Спасибо каждому и каждой, кто заботится о наших храбрых воинах! Спасибо всем, кто защищает наши города и возвращает нормальную жизнь туда, где ее нарушила Россия своей агрессией, своим террором! Спасибо также всем, кто помогает дочерям и сыновьям, женам и мужьям, мамам и папам наших людей, воинов и гражданских, чьи жизни были забраны этой войной, Россией!", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости.

"Ни одного следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным также не оставим. Готовим новости по этому поводу. Этот день, как и любой из четырехсот, был у меня максимально активным. На связи с командующими, с разведкой. Совещания по внутренней ситуации. Сделал еще одно обращение к парламенту страны-партнера - к австрийскому парламенту. И спасибо Австрии за то, что Украина услышана. Продуктивная встреча с делегацией немецкого оборонного концерна Rheinmetall... Спасибо партнерам за готовность сотрудничать с нами еще более содержательно. Завтра тоже будет активным. Максимально", - сказал президент.

Напомним, аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что российский диктатор Путин действительно планировал захватить Украину "за три дня". После этого "кадыровцы" должны были совершать массовые убийства украинских активистов и несогласных с российским режимом.

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