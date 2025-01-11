Зеленский поблагодарил за точные удары по России и пообещал больше дронов и ракет

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил подразделения Сил обороны, которые наносят удары по вражеской территории, уничтожая военные объекты и логистику государства-агрессора. При этом он поручил увеличить количество заказов дронов и нарастить производство украинских ракет.

Об этом украинский президент говорил во время традиционного обращения в субботу, 11 января.

"Я благодарю всех подразделений, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть таких важных результатов", — сказал Зеленский.

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При этом он подчеркнул, что украинские арсеналы являются такой же гарантией независимости, как и точность наших воинов.

Поэтому, по словам президента, главным вопросом, обсуждаемым в этот день на Ставке верховного главнокомандующего, были оборонные закупки.

“Сегодня докладывали относительно контрактов – тех, которые уже выполняются, и тех, что запланированы. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех привлеченных – сделать этот год рекордным относительно дронов всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники”, - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в Энгельсе Саратовской области России уже третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки дронов Сил обороны Украины.

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