Зеленский побывал на Бахмутском направлении и наградил военных – фото

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил боевые бригады, которые ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский, в частности, побывал в расположении 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Президент также встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, Александром Сырским и заслушал доклады об оперативной обстановке в зоне ответственности ОТУ "Лиман" и ОТУ "Соледар".

Владимир Зеленский детально обсудил с комбатами проблемные вопросы и потребности подразделений. В частности, речь шла об обеспечении артиллерийскими снарядами, ракетами для фронтовых систем ПВО, эвакуационным транспортом и средствами РЭБ.

Владимир Зеленский с военными в Донецкой области

Владимир Зеленский с военными в Донецкой области

Владимир Зеленский с военными в Донецкой области

"Наши воины на Бахмутском направлении. Крепкие украинцы! Сложные задачи! И очень весомые результаты для Украины: наше движение вперед, уничтожение оккупантов. 93-я отдельная механизированная бригада, 28-я отдельная механизированная бригада, 92-я отдельная механизированная бригада. Вместе с генералом Сырским пообщались с командирами, с солдатами. Дополнительные вопросы для Ставки. Наградил лучших воинов. И спасибо каждому и каждой, кто бьется ради государства!", — написал Зеленский в своем Telegram.

Напомним, что Зеленский после визита на фронт рассказал, что у него попросили военные.

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