Зеленский подарил именное оружие Залужному и картину Сырскому (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки в Днепре наградил Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Об этом пишет "Суспільне".

Владимир Зеленский провел заседание ставки 27 июля в Днепре. Во время него глава государства наградил именным оружием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Подарок был посвящен дню рождения, который был 8 июля.

Также президент подарил картину, символизирующую подвиг украинских военных, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.

Зеленский наградил Залужного

Напомним, что Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот.

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