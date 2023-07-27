Зеленский подарил именное оружие Залужному и картину Сырскому (видео)

Приурочены подарки ко дням рождения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки в Днепре наградил Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Об этом пишет "Суспільне".
Владимир Зеленский провел заседание ставки 27 июля в Днепре. Во время него глава государства наградил именным оружием Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Подарок был посвящен дню рождения, который был 8 июля.
Также президент подарил картину, символизирующую подвиг украинских военных, командующему Сухопутными войсками Александру Сырскому.
Напомним, что Зеленский подписал закон об отмене налоговых льгот.
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