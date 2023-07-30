Зеленский поддержал призыв Папы Римского к России из-за блокировки "зернового коридора"

Зеленский подчеркнул, что главное – это остановить российский террор.
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал обращение Папы Римского к России, в котором понтифик призвал разблокировать "зерновой коридор".
Об этом украинский лидер написал в Twitter.
Президент Зеленский поддержал обращение Папы Римского к Кремлю, в котором понтифик призвал разблокировать "зерновой коридор" в Черном море.
"Реакция мировых духовных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской аграрной продукции крайне важна, чтобы обезопасить от продовольственного кризиса весь мир, и особенно народы Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода. Украина является и будет гарантом продовольственной безопасности мира. Главное сейчас – остановить российский террор и полностью реализовать Формулу мира", – написал президент Зеленский.
Напомним, в воскресенье, 30 июля, Папа Римский Франциск во время традиционного еженедельного послания верующим призвал Россию отменить свое решение об отказе от Черноморской зерновой инициативы и не препятствовать Украине экспортировать зерно из своих морских портов. Понтифик уничтожения украинского зерна назвал "тяжким оскорблением Бога".
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