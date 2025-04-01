Зеленский поднял вопрос комплектации бригад: детали Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, где шла комплектация бригад и обеспечение их всем необходимым.

Об этом президент сообщил вечером 1 апреля.

«Провел Ставку. Ключевой вопрос – комплектация бригад, обеспечение всем необходимым», – сказал президент в обращении.

Реклама

Он также обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым тему контингентов партнеров.

«Подробно готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Фактически это одна из гарантий безопасности», – добавил президент.

Напомним, 4 апреля украинский президент Владимир Зеленский должен встретиться с представителями небольшой группы государств, готовых предоставить свои войска для размещения в нашем государстве.

Ранее одна из стран заявила, что готова стать частью Коалиции желающих для безопасности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МИР ЭТОГО ГОДА, РАКЕТЫ TAURUS, и МИРОТВОРЦЫ из Европы! ЗЕЛЕНСКИЙ О ЛУЧШИХ ТЕМАХ

Читайте также