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Зеленский поднял вопрос комплектации бригад: детали Ставки
Президент особо обсудил проблему с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым.
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, где шла комплектация бригад и обеспечение их всем необходимым.
Об этом президент сообщил вечером 1 апреля.
«Провел Ставку. Ключевой вопрос – комплектация бригад, обеспечение всем необходимым», – сказал президент в обращении.
Он также обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым тему контингентов партнеров.
«Подробно готовим наши предложения по контингентам партнеров, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Фактически это одна из гарантий безопасности», – добавил президент.
Напомним, 4 апреля украинский президент Владимир Зеленский должен встретиться с представителями небольшой группы государств, готовых предоставить свои войска для размещения в нашем государстве.
Ранее одна из стран заявила, что готова стать частью Коалиции желающих для безопасности Украины.
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