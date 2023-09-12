Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК: некоторые из них могут быть пересмотрены

Если решения ВВК будут с нарушениями, они будут пересмотрены.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК от 24 февраля 2022 года. Таким образом, он ввел в действие решение СНБО.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Зеленский своим указом ввел решение СНБО о проверке всех выводов ВЛК с начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", — говорится в тесте.

Ответственным за исполнение указа президента был назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.

В тексте решения СНБО говорится, чтобы в течение трех месяцев специальные группы проверили выводы "обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе". Речь идет о периоде от 24 февраля 2022 года. В случае выявления нарушений – решения ВЛК будут пересмотрены. Также об этом следует проинформировать правоохранительные органы.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о пересмотре всех решений ВЛК, цифровизации и как будут определять "ограниченно пригодных".

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