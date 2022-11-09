Указ был подписан в среду, 9 ноября.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области: Каховской, Долматовской, Голопристанской и Крестовской администраций.

Соответствующий указ подписан главой государства 9 ноября, документ опубликован на сайте президента.

Согласно указу главы Украины, в Херсонской области образовано:

Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области; Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области; Каховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области; Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа", — говорится в тексте документа.

Этот указ вступает в силу дня его опубликования, 9 ноября.

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Оккупанты официально покидают правый берег Днепра

9 ноября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину приступить к отводу войск за реку Днепр. Суровикин в ходе доклада заявил, что якобы войска РФ должны покинуть Правобережье в ближайшие сроки.

В России заявили, что Херсон и близлежащие населенные пункты не могут полноценно обеспечиваться и функционировать.

В Офисе президента не верят заявлениям российских властей. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что украинские военные будут работать по своему плану: разведка, оценка риска, эффективная контратак.

Перед этим появилась информация, что в Херсонской области оккупанты перед отступлением начали взрывать мосты. Взорваны по меньшей мере 5 переправ в Николаевской и Херсонской областях.

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