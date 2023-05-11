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Зеленский подписал указ о создании нескольких новых военных администраций

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
193
Время на прочтение
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Зеленский подписал указ о создании нескольких новых военных администраций

В Херсонской области появятся несколько новых военных администраций / Фото: Офис президента Украины

Мероприятия, связанные с созданием военных администраций, поручили провести Генштабу ВСУ и Херсонской ОВА.

В среду, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в городе Скадовск и селе Виноградов Херсонской области.

Соответствующий указ №268 опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Мероприятия, связанные с созданием военных администраций, поручили провести Генеральному штабу ВСУ и Херсонской областной военной администрации. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций в четырех районах Запорожской области.

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Дата публикации
Просмотры
193
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