Зеленский подписал указ о создании нескольких новых военных администраций

Мероприятия, связанные с созданием военных администраций, поручили провести Генштабу ВСУ и Херсонской ОВА.

В среду, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в городе Скадовск и селе Виноградов Херсонской области.

Соответствующий указ №268 опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Мероприятия, связанные с созданием военных администраций, поручили провести Генеральному штабу ВСУ и Херсонской областной военной администрации. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций в четырех районах Запорожской области.