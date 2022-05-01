Зеленский подписал указы о награждении госнаградами более 130 нацгвардейцев

Зеленский подписал указы о награждении госнаградами более 130 нацгвардейцев

В субботу, 30 апреля, президент Украины подписал указы о награждении участвующих в войне с Россией 133 бойцов Национальной гвардии Украины.

Среди награжденных 11 человек – посмерто.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении 30 апреля.

"Подписал указ о награждении наших защитников – бойцов Национальной гвардии Украины. Государственными наградами отмечены 133 нацгвардейца, из них 11 – посмертно. Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава каждому и каждому, кто стал на защиту государства! Слава Украине!", – сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

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