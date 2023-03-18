Зеленский подписал закон о компенсациях за уничтоженное и поврежденное жилье: кто и как может получить

Владимир Зеленский подписал закон, вводящий возможность компенсации за уничтоженное и поврежденное оккупантами жилье.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий механизм компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье во время войны.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Закон "определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, его виды, механизм оценки и принятия решения о предоставлении, а также возможности ее использования для получения нового жилья", — говорится в сообщении.
Компенсацию за уничтоженное и поврежденное имущество смогут:
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владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;
- заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физ. лица);
- физ. лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства;
- члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;
- наследники вышеуказанных лиц.
Также право на компенсацию имеют ОСМД, управляющие, ЖСК. Это касается возобновления общего имущества многоквартирного дома.
Как получить компенсацию:
- подать заявление на компенсацию можно будет через Действие, ЦНАП, органы соцзащиты или нотариуса;
- решение о предоставлении компенсации будет приниматься органами местного самоуправления, которые будут создавать соответствующие Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Эти комиссии будут рассматривать заявления, проводить осмотр разрушенного жилья и определять сумму компенсации;
- размер компенсации будет вычисляться в соответствии со специальной методикой, разрабатываемой правительством.
В частности, лица, чье жилье было разрушено, получат жилищный сертификат, отражающий сумму компенсации, и в течение 5 лет смогут его использовать для приобретения нового жилья.
В настоящее время правительство разрабатывает алгоритм компенсации для лиц, жилье которых было повреждено.
Источники для финансирования компенсации:
- Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры;
- средства государственного и местных бюджетов;
- средства МФО, других кредиторов и инвесторов;
- международная техническая, возвратная или безвозвратная финансовая помощь;
- репарации или иные взыскания с РФ.
Напомним, в конце февраля Верховная Рада приняла закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок получения компенсации.
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