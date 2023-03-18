Зеленский подписал закон о компенсациях за уничтоженное и поврежденное жилье: кто и как может получить

Владимир Зеленский подписал закон, вводящий возможность компенсации за уничтоженное и поврежденное оккупантами жилье.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий механизм компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье во время войны.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Закон "определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, его виды, механизм оценки и принятия решения о предоставлении, а также возможности ее использования для получения нового жилья", — говорится в сообщении.

Компенсацию за уничтоженное и поврежденное имущество смогут:

владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физ. лица);

физ. лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства;

члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;

наследники вышеуказанных лиц.

Также право на компенсацию имеют ОСМД, управляющие, ЖСК. Это касается возобновления общего имущества многоквартирного дома.



Как получить компенсацию:

подать заявление на компенсацию можно будет через Действие, ЦНАП, органы соцзащиты или нотариуса;

решение о предоставлении компенсации будет приниматься органами местного самоуправления, которые будут создавать соответствующие Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Эти комиссии будут рассматривать заявления, проводить осмотр разрушенного жилья и определять сумму компенсации;

размер компенсации будет вычисляться в соответствии со специальной методикой, разрабатываемой правительством.

В частности, лица, чье жилье было разрушено, получат жилищный сертификат, отражающий сумму компенсации, и в течение 5 лет смогут его использовать для приобретения нового жилья.

В настоящее время правительство разрабатывает алгоритм компенсации для лиц, жилье которых было повреждено.



Источники для финансирования компенсации:

Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры;

средства государственного и местных бюджетов;

средства МФО, других кредиторов и инвесторов;

международная техническая, возвратная или безвозвратная финансовая помощь;

репарации или иные взыскания с РФ.

Напомним, в конце февраля Верховная Рада приняла закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок получения компенсации.

Читайте также: