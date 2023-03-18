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Зеленский подписал закон о компенсациях за уничтоженное и поврежденное жилье: кто и как может получить

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленский подписал закон о компенсациях за уничтоженное и поврежденное жилье: кто и как может получить

Фото: Associated Press

Владимир Зеленский подписал закон, вводящий возможность компенсации за уничтоженное и поврежденное оккупантами жилье.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий механизм компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье во время войны.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Закон "определяет перечень получателей компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, его виды, механизм оценки и принятия решения о предоставлении, а также возможности ее использования для получения нового жилья", — говорится в сообщении.

Компенсацию за уничтоженное и поврежденное имущество смогут:

  • владельцы квартир, других жилых помещений, частных, садовых и дачных домов;

  • заказчики строительства частных, садовых и дачных домов (физ. лица);
  • физ. лица, осуществившие инвестирование/финансирование строительства;
  • члены жилищных кооперативов, выкупивших жилье, но не оформивших право собственности на него;
  • наследники вышеуказанных лиц.

Также право на компенсацию имеют ОСМД, управляющие, ЖСК. Это касается возобновления общего имущества многоквартирного дома.

Как получить компенсацию:

  • подать заявление на компенсацию можно будет через Действие, ЦНАП, органы соцзащиты или нотариуса;
  • решение о предоставлении компенсации будет приниматься органами местного самоуправления, которые будут создавать соответствующие Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации. Эти комиссии будут рассматривать заявления, проводить осмотр разрушенного жилья и определять сумму компенсации;
  • размер компенсации будет вычисляться в соответствии со специальной методикой, разрабатываемой правительством.

В частности, лица, чье жилье было разрушено, получат жилищный сертификат, отражающий сумму компенсации, и в течение 5 лет смогут его использовать для приобретения нового жилья.

В настоящее время правительство разрабатывает алгоритм компенсации для лиц, жилье которых было повреждено.

Источники для финансирования компенсации:

  • Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры;
  • средства государственного и местных бюджетов;
  • средства МФО, других кредиторов и инвесторов;
  • международная техническая, возвратная или безвозвратная финансовая помощь;
  • репарации или иные взыскания с РФ.

Напомним, в конце февраля Верховная Рада приняла закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества, а также порядок получения компенсации.

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Дата публикации
Просмотры
353
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