Зеленский подписал закон о возможности возобновления службы после первого СОЧ

Военнослужащим после возвращения будут восстанавливать денежное довольствие и льготы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон #12095, согласно которому военнослужащие, которые впервые оставили воинские части или дезертировали, могут добровольно вернуться на службу.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы, и выразили готовность продлить военную службу, военная служба и действие контракта продолжаются", — объяснил нардеп.

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Основные новшества:

• Возобновление обеспечения. Военнослужащим восстанавливают денежное довольствие, а также предоставляют продовольственное, вещевое обеспечение, другие льготы и социальные гарантии.

• Уголовное производство. Наличие открытых производств по статьям 407 (самовольное оставление части) и 408 (дезертирство) УКУ в отношении таких лиц не является основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта.

Напомним, что Зеленский также подписал закон об историческом повышении налогов. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем.