Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в бюджете-2022 на 387 млрд гривен

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (законопроект 8126), предусматривающий увеличение военных расходов на 387 млрд грн.

Об этом идет речь на сайте ВР.

А именно увеличивается финансирование Минобороны (365,2 млрд грн), МВД (на 12,9 млрд грн), СБУ (на 3,7 млрд грн), ГУР Минобороны (на 3,2 млрд грн), администрации Госспецсвязи (на 1,3 млрд грн), УГО (на 600 млн грн), Службы внешней разведки (45 млн грн).

"Для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования и, соответственно, вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года", — пояснили в Раде.

Реализация закона "позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны и меры по отражению вооруженной агрессии РФ против Украины, выполнять обязательства государства по выплате своевременно и в полном объеме военнослужащим денежного довольствия".

Правительство уже приступило к выполнению бюджетных процедур для обеспечения использования дополнительно выделенных средств на нужды сектора национальной безопасности и обороны, добавили в Раде.

Напомним, что мобилизация в Украине производится по плану, в зависимости от ситуации на фронте. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время армия кафиров в Украине уже испытывает недостаток снарядов, артиллерия террористов не может поддерживать обстрелы на том же уровне, как летом.

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