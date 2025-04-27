Зеленский подтвердил тяжелые оборонительные бои ВСУ на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинские военные продолжают активные защитные действия на территории Курской и Белгородской областей России.

Об этом сообщил в воскресенье, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте.

По его словам, на многих направлениях ситуация остается сложной.

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В течение текущих суток больше всего боев произошло на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Также идет оборонная операция ВСУ на территории Курской и Белгородской областей РФ.

«Уже только к середине этого дня произошло почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений», — сообщил Владимир Зеленский.

Президент выразил благодарность каждой бригаде и всем воинам, которые «защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине устойчивость».

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оборонная операция Сил обороны Украины на территории Курской и Белгородской области продолжается. Заявления представителей высшего командования страны-агрессорки о якобы завершении боевых действий на Курщине не соответствуют действительности.