Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина стоит за атакой на российское грузовое судно "Спарта II" в Финском заливе. По его словам, корабль перевозил оружие, поэтому был законной целью украинских военных. В то же время, операция вызвала обеспокоенность среди некоторых европейских партнеров Киева.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Bloomberg.

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Президент заявил, что украинские военные имели основания атаковать российское судно, направлявшееся в Калининградскую область РФ.

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«Мы все поступили правильно. Любое судно под российским флагом, перевозящее оружие или любой подсанкционный груз, которое может содержать неизвестно что, является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах», — подчеркнул Зеленский.

Где именно украинские дроны атаковали российское судно

По словам Зеленского, удар был нанесен в российских территориальных водах. После попадания на судне вспыхнул пожар, а сам корабль начал дрейфовать и очутился в финских водах. Впоследствии его отбуксировали.

«Мы наносили удары в российских территориальных водах. Мы имели на это все права, а потом произошел определенный дрейф, и конечно возникают вопросы», — пояснил президент.

В Кремле заявили, что атака на судно привела к обострению напряженности в Балтийском море.

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Как на атаку отреагировали союзники Украины

Зеленский признал, что сделка вызвала неоднозначную реакцию партнеров.

По его словам, некоторые европейские страны обеспокоены ударами в Балтийском море, одним из важнейших международных судоходных маршрутов.

Поэтому президент поручил украинским министрам и военному командованию активнее информировать союзников о таких операциях, чтобы партнеры имели достаточно информации и не сталкивались с неожиданностями.

Украина расширяет географию ударов по российским судам

Атака на "Спарту II" произошла на фоне расширения украинских операций против российского судоходства. В частности, Киев наносит удары по судам, связанным с перевозкой подсанкционных грузов, пытаясь ограничить возможности Москвы финансировать войну.

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Кроме того, Украина подтвердила свою причастность к ударам по российским кораблям у побережья Ливии.

По данным Bloomberg, во время операции против находившегося на стоянке на военно-морской базе в Бенгази российского военного корвета «Меркурий», украинские силы применили семь беспилотников собственного производства.

Также сообщалось о поражении другого российского судна, находившегося под санкциями.

Что известно об атаке на российское судно «Спарта II» в Финском заливе

Напомним, 20 ноября российское грузовое судно «Спарта II» вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в Калининград. На следующее утро, 21 ноября, корабль атаковали беспилотники у российского острова Гогланд в Финском заливе. Российские власти заявляли о двух дронах.

Министерство обороны Финляндии подтвердило атаку, отметив, что удар произошел в международных водах. После повреждения на судне разгорелся пожар, а сам корабль дрейфовал в финские территориальные воды. Все 16 членов экипажа были эвакуированы на другое российское судно.

По данным Reuters, пожар пытались потушить в течение всей ночи. Спасатели охлаждали контейнеры на палубе, а финские власти временно ограничили авиационное движение и судоходство в части залива.

Известно, что "Спарта II" - 121-метровое судно под российским флагом, принадлежащее компании "Оборонлогистика". Она оказывает логистические услуги Министерству обороны РФ, а сам корабль находится под американскими санкциями.

Как в Европе отреагировали на удар по российскому судну

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что атака на российское судно в Финском заливе является следствием войны РФ против Украины. По его словам, инцидент не создал непосредственной угрозы Эстонии и не привел к росту военной опасности со стороны России.

По просьбе Финляндии Эстония направила к месту происшествия корабль ВМС «Генерал Курвитс», примкнувший к тушению пожара. Тсахкна также обсудил ситуацию с главой финского МИД Элиной Валтонен и подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии.

В то же время, премьер-министр Эстонии Кристен Михал уточнил, что его страна не позволяла использовать свое воздушное пространство или территориальные воды для ударов по России. Он также подтвердил право Украины на самооборону, назвав инцидент следствием развязанной Москвой войны.

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