Зеленский подвел итоги спасательной операции в Днепре: "Малые дети и мирные люди для России – враги"

Президент подчеркнул, что Россия превратилась во врага всего человечества.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении спасательной операции в Днепре после российского ракетного удара по многоэтажке, самой младшей жертвой которого стал 11-месячный мальчик.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 17 января.

"Сегодня завершилась спасательная операция в Днепре. 79 человек были ранены или травмированы этим российским ударом. В перечне погибших — 45 украинцев и украинок, среди них — шестеро детей, в том числе мальчик, которому было всего 11 месяцев", — рассказал Зеленский.

"Малые дети и мирные люди для России – враги. Очевидно, это могло произойти только потому, что Россия превратилась во врага всего человечества", – подчеркнул президент.

Он также поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине защищаться от террора.

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Напомним, ранее в этот же день Зеленский сообщил, что поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшими в результате ракетного удара с Днепра, чтобы люди как можно скорее начали отстраивать жизнь. Президент также сообщил о следственных действиях по выяснению всех обстоятельств и установлению причастных к этому преступлению.

Ракетный удар по дому в Днепре

14 января в многоквартирный дом в Днепре попала российская противокорабельная ракета, сбивать которую на сегодняшний день Украина не имеет возможности. Жертвами вражеского удара стали 45 человек – это стало известно после трех дней разбора завалов и поисков людей под ними.

Хотя спасательная операция уже прекращена, 25 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Кроме того, 15 тел погибших остаются неопознанными. По оценкам мэра Днепра Бориса Филатова, на самом деле погибших может быть больше 50.

Заметим, что в результате ракетной атаки сиротами осталось пятеро детей.

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