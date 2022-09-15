Зеленский похвалил МАГАТЭ за принятую резолюцию с требованием к РФ немедленно вывести свои войска из ЗАЭС

Глава государства назвал решение ядерной международной организации "важным" и призвал РФ к полной демилитаризации ЗАЭС и выводу со станции своих войск.

Об этом глава Украины сказал в традиционном вечернем видеообращении 15 сентября.

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"Сегодня была принята важная резолюция МАГАТЭ – резолюция с требованием к России прекратить все действия против Запорожской атомной станции на самой станции, на любом другом атомном объекте в Украине. Хотя международные организации часто ограничены в своих возможностях реагировать, но мы видим, что МАГАТЭ четко определяет источник радиационной опасности, а именно российское военное присутствие на Запорожской станции, российские действия против атомной станции, поэтому полная демилитаризация станции, немедленный вывод оттуда всех российских военных – это единственное, что может обеспечить выполнение этой резолюции МАГАТЭ. безопасности", — отметил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы – хуже, чем даже Чернобыльская. И это общая ответственность всех в Европе и мире – убрать российское присутствие с территории ЗАЭС".

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