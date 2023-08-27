Зеленский поименно отметил воинов ВСУ за оборону Украины и анонсировал усиление войск

Президент Украины Владимир Зеленский поименно поблагодарил воинов ВСУ за смелость во время боев и анонсировал усиление украинских войск.

Об этом он сказал 27 августа во время обращения к украинцам.

Президент поименно назвал защитников Украины и спасателей, которые за прошедшие семь дней отличились больше всего в защите жизни и Украины. Он поблагодарил всех защитников Украины.

Среди них:

Солдат Ярослав Бевз – воин 47-й отдельной механизированной бригады. Один из первых в составе штурмовой группы вошел и закрепился в Роботино на Запорожье. Именно он вернул украинский флаг на разбитую русскими школу в этой деревне.

Солдат Яна Хвостикова — санитар лечебного отделения медицинской роты и младшая сержант Татьяна Святец — медицинская сестра, 47-я бригада.

Солдат Даниил Марущак , командир танка из 53-й отдельной механизированной бригады. Воюет в окрестностях Авдеевки.

Старший матрос Александр Носаль . 37-я отдельная бригада морской пехоты.

Младший сержант Владимир Макаревич , оператор дронов из 46-й отдельной аэромобильной бригады.

Старший лейтенант Владимир Фомин , воин-артиллерист 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Спецназовцы: младший лейтенант Ярослав Ращупкин, старший сержант Семен Денисенко и младший сержант Сергей Болотный. Ребята действуют на Севере нашего государства, защищают Украину от российских диверсантов.

"Отдельно хочу отметить воинов, которые защищают украинцев от «шахедов». Спасибо каждому и каждой! А особенно отмечу старших солдат Елену Климову, Александра Кияшко, солдата Виталия Вовлошина. Благодарю вас за слаженность действий и успешное поражение целей!", — сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил спасателей ГСЧС, которые ликвидируют последствия российских ударов и спасают жизнь украинцев.

Одесская область – те, кто принимал участие в ликвидации последствий атак террористов на критическую инфраструктуру. Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Михаил Шишман и Петр Станков , майор службы гражданской защиты Валентин Сали .

Днепропетровская область. Главные мастер-сержанты службы гражданской защиты Максим Веклич и Игорь Тарасенко, старший лейтенант службы гражданской защиты Сергей Макаренко. Лично эвакуировали раненых из здания разрушенного автовокзала в Днепре после российского удара и спасли человека из-под завалов. И это только один из эпизодов их работы. Запорожская область очень тяжелое направление. Сержанты службы гражданской защиты Александр Цыгипа и Сергей Панченко работают в Орехове. Сержант службы гражданской защиты Евгений Пузанов и капитан службы гражданской защиты Олег Новохатько. Оба отличились работой в городе Гуляйполе после российских обстрелов. Спасали жизнь.

"И сегодня – без имен, без деталей, – но есть за что отметить наших разведчиков и спецслужб. Личный состав ГУР и СБУ. Весь. Действительно молодцы! Горжусь нашими воинами! Горжусь нашим народом!", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели, как всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена.

"В частности, будут решения, которые позволят нам еще усилить наших воинов. Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов. Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все то, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие". Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии", — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский назвал условия, при которых возможны выборы во время войны.

Читайте также: