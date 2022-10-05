Зеленский показал, что оставил после себя российский оккупант в Лимане (фото)

Лиман в Донецкой области Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 1 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский показал, что оставил после себя российский оккупант в освобожденном Лимане Донецкой области.

Он опубликовал фото в своем Телеграм.

Зеленский отметил, что государство-агрессор Россия уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру.

"Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли. И мы уверены, что вся территория нашего государства будет освобождена от врага – врага не только Украины, но и самой жизни, человечности, закона и правды", — написал президент.

Фото: Владимир Зеленский

Напомним, украинская армия 1 октября взяла под свой контроль Лиман в Донецкой области, освободив город от оккупантов.

Уже 4 октября над освобожденным Лиманом официально подняли украинский флаг. Однако жителей призвали еще не возвращаться в город из-за опасности.

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский

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