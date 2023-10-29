Зеленский показал, как украинские воины уничтожают технику окупантов (видео)

Эффективная работа дронов продолжается по всей линии фронта. ВСУ точными ударами по позициям российских кафиров ежедневно уничтожают их технику и личный состав.

Работы украинских воинов опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

На днях было уничтожено:

спутниковые системы связи,

пушки

несколько гаубиц Д-30

танки

бронированные автомобили и танки.

"Воины, спасибо за точные удары и вашу украинскую силу. Железные пути прокладывают нам путь к победе", — поблагодарил защитников президент.

Зеленский показал, как ВСУ уничтожают технику окупантов

Добавим, ВСУ продолжают уничтожать вражеские войска. На этот раз нашим воинам удалось разбить колонну россиян, пытавшуюся прорвать оборону россиян в Донецкой области.

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