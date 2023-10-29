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Зеленский показал, как украинские воины уничтожают технику окупантов (видео)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Зеленский показал, как украинские воины уничтожают технику окупантов (видео)

Вооруженные силы Украины / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Украинские защитники продолжают уничтожать врага.

Эффективная работа дронов продолжается по всей линии фронта. ВСУ точными ударами по позициям российских кафиров ежедневно уничтожают их технику и личный состав.

Работы украинских воинов опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

На днях было уничтожено:

  • спутниковые системы связи,
  • пушки
  • несколько гаубиц Д-30
  • танки
  • бронированные автомобили и танки.

"Воины, спасибо за точные удары и вашу украинскую силу. Железные пути прокладывают нам путь к победе", — поблагодарил защитников президент.

Зеленский показал, как ВСУ уничтожают технику окупантов

Зеленский показал, как ВСУ уничтожают технику окупантов

Добавим, ВСУ продолжают уничтожать вражеские войска. На этот раз нашим воинам удалось разбить колонну россиян, пытавшуюся прорвать оборону россиян в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
243
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