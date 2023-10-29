Зеленский показал, как украинские воины уничтожают технику окупантов (видео)

Украинские защитники продолжают уничтожать врага.
Эффективная работа дронов продолжается по всей линии фронта. ВСУ точными ударами по позициям российских кафиров ежедневно уничтожают их технику и личный состав.
Работы украинских воинов опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
На днях было уничтожено:
- спутниковые системы связи,
- пушки
- несколько гаубиц Д-30
- танки
- бронированные автомобили и танки.
"Воины, спасибо за точные удары и вашу украинскую силу. Железные пути прокладывают нам путь к победе", — поблагодарил защитников президент.
Добавим, ВСУ продолжают уничтожать вражеские войска. На этот раз нашим воинам удалось разбить колонну россиян, пытавшуюся прорвать оборону россиян в Донецкой области.
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