Зеленский показал, как ВСУ накрыли "жирную" Кремля цель за сотни км от границы (видео)

Комментируя удар по вражеской нефти в Ярославле, Зеленский акцентировал, что Россия должна сделать выбор в пользу настоящего мира, а достичь этого можно только благодаря сильному давлению.

Ирина Лабьяк
Пораженный объект нефтяной сферы в Ярославле

Дополнено новыми материалами

Украинские силы успешно поразили российский нефтяной объект в Ярославле, что в 700 км от границы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это проявлением справедливости и продолжением «дальнобойных санкций» против агрессора.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский обнародовал видео поражения и отметил: «Ярославль, более чем 700 километров от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны».

Он поблагодарил ВСУ и военную разведку за такое «проявление справедливости». По словам президента, украинские «дальнобойные санкции» стали ответом на российские атаки по украинским городам и селам и продолжают действовать.

Также глава государства подчеркнул, что Россия должна сделать выбор в пользу настоящего мира, а достичь этого можно только благодаря сильному давлению.

ВСУ поразили объект нефтяной сферы в Ярославле / © Владимир Зеленский

Напомним, в ночь на 8 мая в российском Ярославле после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе «ЯНОС». Очевидцы сообщали о взрывах и густом дыме над стратегическим предприятием, которое является одним из крупнейших в РФ и обеспечивает производство авиакеросина и бензина.

