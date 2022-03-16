Зеленский показал Конгрессу США шокирующее видео, как россияне убивают женщин и детей в Украине

Зеленский показал Конгрессу США шокирующее видео, как россияне убивают женщин и детей в Украине

Президент призвал США помочь остановить убийства украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский показал конгрессменам, как россияне убивают мирных украинцев. Он призвал США помочь прекратить уничтожение Украины.

Также читайте За 20 дней оккупанты отобрали жизнь у 103 детей и искалечили более 100 — Белошицкий

Об этом он сказал во время обращения к Конгрессу США.

"Нужно, чтобы зло немедленно было наказано. Прошлые войны вынуждали наших предшественников создавать такие институции, которые могли бы нас защитить от такого. Однако они, к сожалению, не работают", — сказал президент.

Зеленский призвал создать такой альянс, который сделал бы невозможным кровопролитие.

"Я прошу вас посмотреть только одно видео того, что творят российские войска. Вы должны остановить это. Предупредить это, чтобы прекратить уничтожение нашей страны", — сказал президент.

Также Зеленский попросил Конгресс посмотреть шокирующие кадры того, как россияне убивают мирных украинцев – женщин, детей и пожилых людей.

Отметим, что это первый президент иностранного государства, выступавший перед двумя палатами Конгресса во время войны со времен Черчилля.

Читайте также: