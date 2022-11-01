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Зеленский показал последствия ночных обстрелов Николаева: "Вот такие вы нам предлагаете переговоры?"

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Зеленский показал последствия ночных обстрелов Николаева: "Вот такие вы нам предлагаете переговоры?"

Фото: Александр Сенкевич в Facebook

В ночь на 1 ноября российские оккупанты нанесли удар по Николаеву. От вражеских ракет пострадали местный университет, общежитие и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия ночных обстрелов Николаева. Вражеские ракеты С-300 попали прямо в жилые дома, общежития и университет.

Видео с места "прилета" глава государства обнародовал в своем Телеграмме.

"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху", — подчеркнул президент Зеленский.

При этом глава государства заявил, что переговоров с террористами не может быть, а единственный финал для оккупантов – это поражение.

"Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления", — написал Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 ноября, около полуночи, российская армия атаковала ракетами С-300 Николаев. В результате вражеской атаки в городе поврежден ряд гражданских объектов. Кроме того, погибла одна женщина.

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