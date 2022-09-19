Зеленский показал последствия оккупации россиянами Купянска: оставили боль и разруху

В Купянске оккупанты оставили после себя разруху, боль и упадок.

После себя оккупанты оставили в Купянске боль, разруху и упадок.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.

“Наш Купянск. Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Ибо это то, что отличает нас от оккупантов. С Украиной возвращается порядок и цивилизация”, — подчеркнул глава государства.

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Напомним, что ВСУ отразили атаки оккупантов, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику.

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