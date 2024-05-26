Зеленский показал последствия ударов РФ по Харьковщине и обратился к партнерам (видео)

Президент Владимир Зеленский показал последствия ударов оккупационных войск России по Харькову и области. Глава государства подчеркнул, что Украине необходима своевременная и достаточная поддержка от партнеров.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Такие захватнические режимы, как российский, стремительно наращивают свои аппетиты к агрессии. Когда они преуспевают в одной части света, это создает проблемы во многих других местах: агрессия распространяется, если ее не остановить. Миру есть что противопоставить российскому террору, и мы в Украине нуждаемся в этой помощи. Своевременная и достаточная поддержка от партнеров. Устойчивая, неизменная поддержка наших воинов. Больше современных систем ПВО, в частности "петриотов", и возможность уничтожать российских террористов так, чтобы они не могли приближаться к нашим границам – решения, которые помогут защищать жизнь и предотвратят распространение войны", - подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия собирает еще одну группировку войск возле границы Украины.

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