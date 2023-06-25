Зеленский показал свою коллекцию шевронов и поблагодарил защитников Украины – видео, фото

Президент Владимир Зеленский посвятил свое обращение 25 июня воинам Украины и всем, кто борется сейчас в тяжелейших боях, всем тем, кто ведет эту войну к украинской победе. Зеленский также показал свою коллекцию шевронов и отметил персонально воинов, приближающих победу.

"Иногда здесь, в моем кабинете бывает мой сын. Иногда, но тем не менее. И больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны – их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждение героев в Мариинском дворце… Эта доска для шевронов заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает… И я счастлив, что его интересует именно это… Наши герои, наша оборона, украинские шевроны… Уже давно я хотел сделать специальную такую серию публикаций в моих соцсетях — об этих шевронах. О том, откуда они. Кто их передал. Какие это подразделения. И именно сегодня мы начнем такие публикации. Может быть, кто-то еще захочет рассказать о шевронах, которые есть у вас. Я думаю, это правильно. Правильно, чтобы наши люди, наши дети знали, кому мы обязаны нашей жизнью и свободой Украины. Спасибо вам, воины! Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины! Слава Украине!", — сказал в обращении глава государства.

"Каждый шеврон – это человек. Человек, который поставил свою жизнь стеной против зла. Человек, который защищает Украину и украинцев, нашу свободу и мечту всех народов жить свободно. Каждый шеврон дает нам историю. Историю сражений и стойкости, успехов и, к сожалению, потерь. Каждый шеврон – это кровь и боль, это друзья, которые погибли, и это жизнь, которую удалось спасти. Когда мы видим шевроны наших воинов, мы видим контуры нашей победы. Мы видим ее символы, ее настроение, ее создателей – наших героев, которым мы всегда будем признательны. Это честь для меня – хранить шевроны наших воинов. Каждый важен. Каждый заслуживает того, чтобы Украина знала и помнила, чьи судьбы становятся победой. Спасибо каждому нашему защитнику и каждой нашей защитнице, которые каждый день уверенно доказывают: врагу не место на нашей земле. Слава всем нашим героям!", - подчеркнул президент.

Зеленский показал свою коллекцию шевронов.

Зеленский показал свою коллекцию шевронов.

Зеленский показал свою коллекцию шевронов.

Зеленский показал свою коллекцию шевронов.

Зеленский показал свою коллекцию шевронов.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на восстание в России и высмеял Путина.

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