Зеленский показал свою коллекцию шевронов и поблагодарил защитников Украины – видео, фото

Президент Украины поблагодарил всех, кто борется за победу Украины.
Президент Владимир Зеленский посвятил свое обращение 25 июня воинам Украины и всем, кто борется сейчас в тяжелейших боях, всем тем, кто ведет эту войну к украинской победе. Зеленский также показал свою коллекцию шевронов и отметил персонально воинов, приближающих победу.
"Иногда здесь, в моем кабинете бывает мой сын. Иногда, но тем не менее. И больше всего его здесь интересуют вот эти шевроны – их мне передают военные, волонтеры, родные наших воинов. На фронте и в Киеве, в госпиталях, во время церемоний награждение героев в Мариинском дворце… Эта доска для шевронов заполняется, но очень медленно, потому что каждый раз Кирилл забирает… И я счастлив, что его интересует именно это… Наши герои, наша оборона, украинские шевроны… Уже давно я хотел сделать специальную такую серию публикаций в моих соцсетях — об этих шевронах. О том, откуда они. Кто их передал. Какие это подразделения. И именно сегодня мы начнем такие публикации. Может быть, кто-то еще захочет рассказать о шевронах, которые есть у вас. Я думаю, это правильно. Правильно, чтобы наши люди, наши дети знали, кому мы обязаны нашей жизнью и свободой Украины. Спасибо вам, воины! Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины! Слава Украине!", — сказал в обращении глава государства.
"Каждый шеврон – это человек. Человек, который поставил свою жизнь стеной против зла. Человек, который защищает Украину и украинцев, нашу свободу и мечту всех народов жить свободно. Каждый шеврон дает нам историю. Историю сражений и стойкости, успехов и, к сожалению, потерь. Каждый шеврон – это кровь и боль, это друзья, которые погибли, и это жизнь, которую удалось спасти. Когда мы видим шевроны наших воинов, мы видим контуры нашей победы. Мы видим ее символы, ее настроение, ее создателей – наших героев, которым мы всегда будем признательны. Это честь для меня – хранить шевроны наших воинов. Каждый важен. Каждый заслуживает того, чтобы Украина знала и помнила, чьи судьбы становятся победой. Спасибо каждому нашему защитнику и каждой нашей защитнице, которые каждый день уверенно доказывают: врагу не место на нашей земле. Слава всем нашим героям!", - подчеркнул президент.
Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на восстание в России и высмеял Путина.
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