Зеленский показал украинское оружие (фото)

Президент Владимир Зеленский опубликовал фото вооружения украинского производства. В частности – снарядов и дронов.

Соответствующие изображения появились в телеграм-канале главы государства.

В своем сообщении Зеленский указал, что украинское оружие помогает беречь жизнь военных и получать результаты на поле боя.

"Наше оборонное производство – это и техника, и снаряды – увеличивает пространство нашей безопасности и арсенал возможностей. И каждый год неизменно добавлять к этому нашему потенциалу – очевидная стратегическая перспектива Украины", – говорится в заявлении президента.

Он также поблагодарил всех, кто делает украинскую армию технологичной: производителей, государственный сектор, партнеров, которые вкладываются в оборонное производство в Украине.

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

Оружие украинского производства / Фото: Владимир Зеленский

К слову, недавно украинские войска применили БпЛА дальнего действия, способный нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения.