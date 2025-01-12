Зеленский показал видео первого допроса пленных из КНДР: что они рассказали и какое будущее их ждет

Зеленский сообщил, что Украина готова передать Ким Чен Ыну его людей, если он организует возвращение украинских пленных из РФ.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео первого допроса пленных северокорейских военных, захваченных в плен на Курщине вчера, 11 января.

Что рассказали пленные

Один из пленных корейцев имеет повреждение челюсти, поэтому мог только кивать "да" или "нет". С другого же удалось получить больше информации.

В частности, один из пленных заверил, что он до момента допроса не знал, что находится в Украине или воевал с украинцами. Он утверждал, что их везли "на учебу".

Наверное, россияне просто передали северным корейцам свою старую методичку, по которой "пели" об учениях и что "заблудились" в начале полномасштабного вторжения.

Пленный рассказал, что 3 января их отправили в наступление. Он видел, как многие его соотечественники были убиты на фронте.

Один из пленных (тот, у кого сломана челюсть) объяснил кивками, что хочет вернуться домой, в КНДР. Другой же заверил, что хочет жить в Украине, если ему дадут шанс остаться.

Зеленский показал видео первого допроса пленных солдат КНДР

Какое будущее ждет пленных северокорейцев

Президент Зеленский обратился к диктатору КНДР Ким Чен Ыну и выразил готовность отдать ему его людей, если Ким в свою очередь уговорит Путина вернуть украинских пленных.

"Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие. Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще. Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России", – сказал глава государства.

Для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, Зеленский пообещал "некоторые другие пути".

"В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды корейской об этой войне, получат такую возможность", – добавил президент.

Напомним, что ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

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